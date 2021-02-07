Rusya'dan İstanbul'a gelen bir yolcu havalimanında doğum yaptı! O anlar kamerada
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Rusya'dan İstanbul'a gelen bir yolcu havalimanında doğum yaptı! O anlar kamerada

07.02.2021 22:12 | Son Güncelleme: 08.02.2021 08:34

Rusya'dan İstanbul'a uçakla gelen bir yolcu pasaport kontrolü öncesi İstanbul Havalimanı'nda bankın üzerinde doğum yaptı. Hastaneye kaldırılan anne ile bebeğinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan doğum telaşı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rusya'nın St Petersburg şehrinden Türk Hava Yolları (THY) TK402 sefer sayılı uçağıyla İstanbul Havalimanı'na gelen ve THY'nin TK2182 sefer sayılı uçağıyla Ankara'ya aktarma yapacak olan Mukhamadal Ismaılov adlı yolcunun pasaport kontrolü öncesi doğum sancısı tuttu.

BANKIN ÜZERİNDE DOĞUM YAPTI

Şafak sağlık ekipleri ve havalimanı görevlilerinin yardımıyla Ismaılov bankın üzerinde doğum yaptı. Ekipler, doğumun ardından kadın ile bebeğini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan doğum telaşı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rusya'dan İstanbul'a gelen bir yolcu havalimanında doğum yaptı! O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
KURMAY: Pisti es geçen hava yolu şirketi :)Bebeğin hayat boyu masraflarını karşılamak istemeyen hava yolu şirketi, uçak pistini es geçerek direk idari binaya dalınca. . .
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KONTROLÖR: Bebeğin Pasaportu nerdeeee. . . ?!!
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