İstanbul Havalimanı'nda hareketli anlar! Suriyeli yolcuya 10 bin dolara pasaportunu satan ABD'li diplomat suçüstü yakalandı
İstanbul Havalimanı'ndan sahte pasaportla Almanya'ya gitmek isteyen Suriye uyruklu yolcu yakalandı. Sahte pasaportun ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda çalışan bir diplomata ait olduğu belirlendi. Havalimanındaki alışveriş anları kameralara yansırken üzerinden 10 bin dolar çıkan ABD'li diplomat tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Almanya'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na Suriye uyruklu R.S, kendi pasaportuyla pasaport kontrol noktasından geçti. Suriyeli yolcu arındırılmış salonda ABD'nin Beyrut Konsolosluğunda diplomat olarak çalışan D.J.K ile buluştu.
Yolcu bekleme salonunda bir süre konuşan iki yolcu daha sonra yakın alanda bulunan bir tuvalete girdiler. ABD'li diplomat burada kendisine ait hususi pasaportunu 10 bin dolar karşılığında Suriyeli yolcuya teslim etti. Pasaportu alan Suriyeli, bir süre daha yolcu bekleme salonunda beklerken, ABD'li diplomat oradan ayrıldı.
İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kamerasına takılan Suriyeli yolcu bir süre daha orada bekledi. Olay yerine polis ekipleri gelerek yolcunun pasaportunu kontrol etti. Bu sırada R.S. olay yerinden kaçmaya başladı. Havalimanında bir noktada buluşan ikili, polise yakalanmamak için üstlerini değiştirdi. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından takip edildi.
Güvenlik kameraları tarafından yerleri tespit edilen iki yolcu polis tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda ABD'li diplomatın üzerinden, diplomatik pasaportu ve zarfın içinde bulunan 10 bin dolar para ele geçirildi. Sahte pasaportla ülkeden çıkış yapmaya çalışırken yakalanan Suriyeli yolcu R.S ve ABD'li diplomat D.J.K adli makamlara sevk edildi. Suriye uyruklu yolcu serbest bırakılırken, ABD'li diplomat ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) December 21, 2021
10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 13,34 Türk Lirası
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri