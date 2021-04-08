İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz yeni atanan gümrük müdürlerini kabul etti
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İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz yeni atanan gümrük müdürlerini kabul etti

Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz yeni atanan gümrük müdürlerini kabul etti

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz, yeni atanan gümrük müdürlerini kabul etti.

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İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz, yeni atanan gümrük müdürlerini kabul etti.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nde gerçekleşen ziyarette, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz İstanbul Havalimanı'na yeni atanan İHL Yolcu Salonu Gümrük Müdürü Dr. Gökhan Aktaş, İHL Kargo Gümrük Müdürü Ali Gökdemir ile İHL Posta Gümrük Müdürü Ali Topçu'yu kabul etti.

Ziyarette, görevlerine yeni başlayan gümrük müdürlerine başarılar dileyen Haktankaçmaz, havalimanında gümrükle ilgili çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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