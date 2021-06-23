İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılıyor

İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılıyor.

İstanbul Havalimanında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılıyor. Lisede öğrenciler uçak bakım, ulaştırma hizmetleri, yiyecek içecek hizmetleri alanında öğrenim görecek.

İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlıyor. Açılan okul İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Yıldız Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İGA Havalimanı İşletmesi ve Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. tarafından desteklenecek. Öğrenciler, dünyanın en yüksek kapasiteye sahip havalimanı yerleşkesinde, öncelikle uçak bakım olmak üzere ulaştırma hizmetleri ve yiyecek içecek hizmetleri alanlarında öğrenim görecekler. Öğrencilerin iki yabancı dil bilen, son teknolojik donanıma ve beceriye sahip, üretken, iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine uygun etkinlik ve verimlilik esasına göre yetiştirilecek. Ayrıca deneyimleri dikkate alan, nitelikli insan gücü yetiştirecek yeni bir yönetim ve işleyiş modelinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için İstanbul Valiliğinde düzenlenen protokol imza törenine, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Türkay Dereli, İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı.

AKREDİTASYON SAĞLANACAK

Okul, İstanbul Havalimanı yerleşkesi içerisinde hazırlık + 4 yıl olarak, 30 kontenjanla açılacak. İGA, okul binası tamamlanana kadar kendisine ait binalarda eğitim ortamı oluşturacak, şehir dışından gelecek öğrencilerin konaklama ve lojistik ihtiyaçlarını karşılayacak.

Okulun Türk Hava Yolları desteği ile Teknik Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve dünya sivil havacılık otoritelerinin normlarına uygun olarak akreditasyonu sağlanarak "tanınan okul" statüsüne kavuşturulması için çalışılacak.

Mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler (kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi vb.) ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek. Mezun öğrencilerin hem Türk Hava Yolları teknik hem de uluslararası arenada istihdam edilebilmesi için gerekli yeterliklere sahip olması da sağlanacak.

Tüm taraflar, öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri, müfredat geliştirme, eğitim materyali hazırlama; uzmanlarının derslere girmesi konularında destek sunacaklar.

Vali Ali Yerlikaya, protokolün imzalanmasının ardından eğitime verdikleri destekten dolayı Yıldız Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. ve Türk Hava Yolları temsilcilerine teşekkür ederek; protokolün hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji'den İstanbul için ani sel ve su baskını uyarısı! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak
Meteoroloji'den İstanbul için ani sel ve su baskını uyarısı! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak
369 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ÇAMLICA KULESİ'NİN DIŞ TEMİZLİĞİ PROFESYONEL DAĞCILARA EMANET
369 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ÇAMLICA KULESİ'NİN DIŞ TEMİZLİĞİ PROFESYONEL DAĞCILARA EMANET
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova'da öğleden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova'da öğleden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener İbrahim Reisi Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Tuğba Coşkun Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Burak Elmas Okay Yokuşlu Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 12:22:48. #1.13#

title