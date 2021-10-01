İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü paylaşımı
AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla videolu paylaşımda bulundu.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İga, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla videolu paylaşımda bulundu.
İGA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Büyüklerimize sevgimiz sonsuz, hizmetlerimiz sınırsız. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde tüm yaş almış misafirlerimize hürmetlerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.
AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri