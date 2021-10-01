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İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü paylaşımı

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü paylaşımı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla videolu paylaşımda bulundu.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İga, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla videolu paylaşımda bulundu.

İGA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Büyüklerimize sevgimiz sonsuz, hizmetlerimiz sınırsız. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde tüm yaş almış misafirlerimize hürmetlerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü paylaşımı - Haberler
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