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İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa'da en yoğun havalimanları sıralamasında 20 milyon 972 bin 497 yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı ilk sırada yer aldı.

İSTANBUL (AA) - Avrupa'da en yoğun havalimanları sıralamasında 20 milyon 972 bin 497 yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı ilk sırada yer aldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce (DHMİ) açıklanan yılın 8 aylık verilerine göre, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 47 bin 538, dış hatlarda 116 bin 97 olmak üzere toplam 163 bin 635 uçak trafiği gerçekleşti.

İç hatlarda 6 milyon 291 bin 783, dış hatlarda 14 milyon 680 bin 714 olmak üzere toplam 20 milyon 972 bin 497 yolcu trafiği oldu.

Listede dördüncü sırada yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı 11 milyon 825 bin 342, onuncu sırada yer alan Antalya Havalimanı da 8 milyon 113 bin 438 yolcu sayısına ulaştı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda uçak trafiği 26 bin 811 iken, iki havalimanında aynı dönemde uçak trafiği 190 bin 446 olarak gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nda ağustos sonu itibarıyla taşınan kargo miktarı iç hatta 27 bin 186 ton, dış hatta 439 bin 304 ton, toplamda 466 bin 490 ton oldu. Taşınan kargo miktarının yüzde 33'üne karşılık gelen kısmı sadece kargo amaçlı 8 bin 656 uçuşla yapıldı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ağustos sonu itibarıyla iç hatta 7 bin 41 ton, dış hatta 581 bin 5 ton, toplamda 588 bin 46 ton kargo taşındı.

Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'nda 4 milyon 563 bin 735 yolcuya hizmet verildi.

Geçen ay İstanbul Havalimanı'nda 4 milyon 563 bin 735 yolcuya hizmet verilirken, 31 bin 497 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda 9 bin 956 uçuş, dış hatlarda 21 bin 541 uçuş gerçekleşti.

Havalimanında aynı ayda iç hatlarda 1 milyon 472 bin 734, dış hatlarda 3 milyon 91 bin 1 olmak üzere toplam 4 bin 563 bin 735 yolcuya hizmet sunuldu.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ağustosta 3 bin 787 uçak trafiği oldu. Böylece iki havalimanında toplam 35 bin 284 uçak trafiği oldu.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
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