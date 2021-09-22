İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı - Haberler
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İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı

Habermetre - Haberler | Toplum
İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamında havalanan Türk Yıldızları, izleyicilere unutulmayacak anlar yaşattı.

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamında havalanan Türk Yıldızları, izleyicilere unutulmayacak anlar yaşattı.

Türk Yıldızları, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları'nın uçuşunu vatandaşlar ilgiyle izledi. Akrobasi timlerinden olan Türk Yıldızları, muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşattı. TEKNOFEST dolayısı ile alanı dolduranlar, cep telefonları ile gösteriyi görüntülemeye çalıştı.

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