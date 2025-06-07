İSTANBUL HAVA DURUMU: 8 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul'da yağmur yağacak mı?

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 8 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Peki, 8 Haziran Pazar günü İstanbul'da sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, detaylar…

YARIN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 8 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul'da parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gün boyunca şehir genelinde sıcaklık değerleri en düşük 18°C, en yüksek 27°C seviyelerinde seyredecek.

Nem oranının ortalama %80'in üzerinde olması beklenirken, rüzgârın ise saatte yaklaşık 11 km hızla esmesi öngörülüyor. Bu durum, sıcaklığın zaman zaman daha yoğun hissedilmesine yol açabilir.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İSTANBUL HAVA DURUMU