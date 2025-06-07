İSTANBUL HAVA DURUMU: 8 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul'da yağmur yağacak mı?
Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, İstanbul'da da ani hava değişimlerine yol açıyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 8 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…
Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 8 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Peki, 8 Haziran Pazar günü İstanbul'da sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, detaylar…
YARIN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 8 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul'da parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gün boyunca şehir genelinde sıcaklık değerleri en düşük 18°C, en yüksek 27°C seviyelerinde seyredecek.
Nem oranının ortalama %80'in üzerinde olması beklenirken, rüzgârın ise saatte yaklaşık 11 km hızla esmesi öngörülüyor. Bu durum, sıcaklığın zaman zaman daha yoğun hissedilmesine yol açabilir.