İSTANBUL HAVA DURUMU | 31 Mayıs İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İSTANBUL HAVA DURUMU | 31 Mayıs İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mayıs tarihinde İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul için günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri yayınlandı. İstanbul sakinleri ve ziyaretçileri, hava koşullarını kontrol ederek planlarını buna göre yapabilirler.

İstanbul hava durumu 31 Mayıs için belli oldu. Hafta sonuna plan yapan vatandaşlar "31 Mayıs İstanbul'da hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Meteoroloji tahminlerine göre, İstanbul hava durumu gün içerisinde yer yer hafif yağmur geçişleriyle geçecek. Peki, 31 Mayıs İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte, İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul hava durumu 31 Mayıs Cumartesi günü için hafif yağışlı olarak açıklandı. Sabah saatlerinde parçalı bulutlu olan gökyüzü, öğle saatlerine doğru kısa süreli yağmur geçişlerine sahne olabilir. Sıcaklıklar gün boyunca 16°C'nin altına düşmezken, en yüksek sıcaklık 22°C civarında seyredecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU | 31 Mayıs İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul 5 günlük hava durumu verilerine göre ise önümüzdeki hafta şehirde güneşli ve daha sıcak günler bekleniyor. 1 Haziran'dan itibaren sıcaklıkların artmasıyla birlikte yaz mevsimi kendini daha çok hissettirecek. İstanbul hava durumu gelişmelerini takip ederek planlarınızı şekillendirebilirsiniz.

İSTANBUL HAVA DURUMU | 31 Mayıs İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası çıktı

Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
25 yaşındaki kadın evde boğularak öldürülmüş halde bulundu

Genç kadın evde ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Russell Brand, beş cinsel suçlamayla ilgili olarak hakim karşısına çıktı

Ünlü komedyen, tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla hakim karşısında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.