İSTANBUL HAVA DURUMU | 31 Mayıs İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İstanbul hava durumu 31 Mayıs için belli oldu. Hafta sonuna plan yapan vatandaşlar "31 Mayıs İstanbul'da hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Meteoroloji tahminlerine göre, İstanbul hava durumu gün içerisinde yer yer hafif yağmur geçişleriyle geçecek. Peki, 31 Mayıs İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte, İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul hava durumu 31 Mayıs Cumartesi günü için hafif yağışlı olarak açıklandı. Sabah saatlerinde parçalı bulutlu olan gökyüzü, öğle saatlerine doğru kısa süreli yağmur geçişlerine sahne olabilir. Sıcaklıklar gün boyunca 16°C'nin altına düşmezken, en yüksek sıcaklık 22°C civarında seyredecek.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul 5 günlük hava durumu verilerine göre ise önümüzdeki hafta şehirde güneşli ve daha sıcak günler bekleniyor. 1 Haziran'dan itibaren sıcaklıkların artmasıyla birlikte yaz mevsimi kendini daha çok hissettirecek. İstanbul hava durumu gelişmelerini takip ederek planlarınızı şekillendirebilirsiniz.