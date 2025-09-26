Haberler

İstanbul GÜNGÖREN su kesintisi! 26-27 Eylül İSKİ Güngören su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul GÜNGÖREN su kesintisi! 26-27 Eylül İSKİ Güngören su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Güngören su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Güngören ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Eylül İstanbul Güngören su kesintisi saatleri...

Güngören su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ

İSKİ Güngören su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: SANAYİ MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 26.09.2025 14:47:17

Tahmini Bitiş Tarihi: 26.09.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul GÜNGÖREN su kesintisi! 26-27 Eylül İSKİ Güngören su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
