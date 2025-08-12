İstanbul GÜNGÖREN su kesintisi! 12-13 Ağustos İSKİ Güngören su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul GÜNGÖREN su kesintisi! 12-13 Ağustos İSKİ Güngören su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Güngören su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Güngören ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 12 Ağustos İstanbul Güngören su kesintisi saatleri...

GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ

İSKİ Güngören su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: MEHMET NESİH ÖZMEN MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 12.08.2025 15:24:10

Tahmini Bitiş Tarihi: 12.08.2025 18:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM - Gündem
