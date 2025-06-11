İstanbul GÜNGÖREN su kesintisi! 11-12 Haziran İSKİ Güngören su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Güngören su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Güngören ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Haziran İstanbul Güngören su kesintisi saatleri...
Güngören su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...
GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: AKINCILAR MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE DMA VANA/DEBIMETRE DEGISIMI
Başlama Tarihi: 11.06.2025 10:03:10
Tahmini Bitiş Tarihi: 12.06.2025 00:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
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Etkilenen Mahalle: GENÇOSMAN MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE DMA VANA/DEBIMETRE DEGISIMI
Başlama Tarihi: 11.06.2025 10:03:10
Tahmini Bitiş Tarihi: 12.06.2025 00:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
---
Etkilenen Mahalle: GÜNEŞTEPE MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE DMA VANA/DEBIMETRE DEGISIMI
Başlama Tarihi: 11.06.2025 10:03:10
Tahmini Bitiş Tarihi: 12.06.2025 00:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185