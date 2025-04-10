Trump, Çin'e vergiyi yüzde 145'e çıkardı

Trump'ın piyasalar umurunda değil! Çin'e vergiyi yine artırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama

Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den dikkat çeken açıklama
24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun

Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markaları evinize sokmayın
İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

İstanbul GÜNGÖREN su kesintisi! 10-11 Nisan İSKİ Güngören su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul GÜNGÖREN su kesintisi! 10-11 Nisan İSKİ Güngören su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ Güngören su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Güngören ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Nisan İstanbul Güngören su kesintisi saatleri...

Güngören su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: MERKEZ MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 10.04.2025 16:49:51

Tahmini Bitiş Tarihi: 10.04.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul GÜNGÖREN su kesintisi! 10-11 Nisan İSKİ Güngören su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.