İstanbul GÜNGÖREN elektrik kesintisi! 17 Mayıs Güngören elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul GÜNGÖREN elektrik kesintisi! 17 Mayıs Güngören elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Güngören elektrik kesintisi listesi! 17 Mayıs günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 17 Mayıs günü İstanbul Güngören ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Güngören elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Güngören elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Güngören elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-05-17 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah KAHRAMAN, LALEZAR sk bölgelerinde 17/05/2025 09:00:00 - 17/05/2025 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-17 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BUDAKLI, BUTAN, KUTSAL, ŞEHİT PİYADE ER HASAN SORMA sk bölgelerinde 17/05/2025 09:00:00 - 17/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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