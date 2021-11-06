İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis her yeri kapladı, feribot seferleri iptal

İstanbul'da gece boyunca devam eden yoğun sis sabah saatlerinde de etkili olmaya devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla 15 Temmuz şehitler köprüsü sisten görünmeyecek hale geldi. Sisin etkisiyle E-5 Karayolu ve TEM Otoyolunda görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken sürücüler önlerini görmekte güçlük çekti.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle:

İDO

- 08.30: Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

- 08.30: Bandırma-Yenikapı-Bostancı

BUDO

- 08.00: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

- 08.30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

- 09.30: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

- 09.30: Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

- 10.00: Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

- 10:30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

PUS VE SİS UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

8 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji bugün beklenen yoğun sis nedeniyle 8 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Bugün; İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Edirne, Kırklareli ve Yalova'da yoğun sis görülecek.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Son Dakika Haberleri

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