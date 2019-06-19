İSTANBUL GÜNE YAĞMURLA BAŞLADI

DHA İSTANBUL -

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olana sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde evden çıkanlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda kazalar yaşandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle, Sarıyer, Beşiktaş'da kısa sürede etkili olan sağanak yağışa bir çok vatandaş hazırlıksız yakalandı. Yağan sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi. Şişli'de 34 HY 2561 plakalı minibüsün şoförü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çarpan minibüs ardından devrildi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, minibüsünü sürücüsü gözyaşlarına hakim olamadı.



Görüntü dökümü:

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-Yağmur yağması

-Vatandaşların zor anlar yaşaması

-Köprünün altına sığınanlar

-Koşarak yağmurdan kaçmaya çalışanlar

-Kaza yapan araç

-Ağlayan sürücü

-Genel ve detay görüntüler

19.06.2019 - 07.10 Haber Kodu : 190619015

Kaynak: DHA