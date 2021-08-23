Son dakika haber! İstanbul genelinde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
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Son dakika haber! İstanbul genelinde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İSTANBUL'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Forex piyasası yatırım dolandırıcılığı ile ilgili 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İSTANBUL'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Forex piyasası yatırım dolandırıcılığı ile ilgili 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Forex piyasası dolandırıcılığı ile ilgili teknik ve fiziki takip sonucu önceden belirlenen il genelindeki 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Mobil jammerlerin de kullanıldığı operasyon sonucu, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy Göztepe'de bulunan bir adrese sabahın erken saatlerde özel harekat polisleri eşliğinde baskın yapıldı. Baskın sonucu bir kişi gözaltına alınırken, evde aramalar yapıldı, bazı dijital materyallere el konuldu. Operasyon öncesi, şüphelinin internet ortamında herhangi bir işlem yapamaması için mobil jammer kullanıldı. Şüpheli, evde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

- İstanbul
Son dakika haber! İstanbul genelinde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
Son dakika haber! İstanbul genelinde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
Son dakika haber! İstanbul genelinde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
Son dakika haber! İstanbul genelinde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
Son dakika haber! İstanbul genelinde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
Son dakika haber! İstanbul genelinde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
Son dakika haber! İstanbul genelinde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
Son dakika haber! İstanbul genelinde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
Son dakika haber! İstanbul genelinde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek

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