İstanbul Film Festivali direktörü Kerem Ayan: Online gösterimlere 15 Mayıs'ta başlıyoruz; her film... İstanbul Film Festivali Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl online platforma taşındı.

İstanbul Film Festivali Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl online platforma taşındı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 10-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 39. İstanbul Film Festivali'nin bu yıl 15 Mayıs'ta online olarak başlayacak.

Online festivalde hangi filmlerin yer alacağını, bilet satışlarına ilişkin detayları İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, Ekşın'da Muammer Brav'a anlattı.

Festival Direktörü Ayan, pandemi nedeniyle online platforma taşıdıkları festivalde 15 film göstereceklerini belirterek "Festival seyircisini daha fazla bekletmeyelim, evde otururlarken bir şeyler yapmalarını sağlayalım dedik. Online gösterimlere 15 Mayıs Cuma günü başlıyoruz. 15-29 Mayıs arasında 39. İstanbul Film Festivali programından 15 filmi, Türkiye prömiyeri olarak gösterime açıyoruz" dedi.

Festivalin teknik olarak nasıl gerçekleşeceğine de değinen Ayan, "Her akşam bir film girecek siteye. Yüklendiği tarihten itibaren 5 gün içinde izleme süreniz var. Bir filme başladığınızda ise, filmi bitirmek için 30 saatiniz olacak. Filmler 19.00'da gösterime açılacak. Filmlerin ücretleri kredi kartı ile ödenebilecek. Bilet satışı ise 14 Mayıs 10.30'da başlayacak. Sanal biletlerimiz de sınırsız değil. Her film için 1200 kişilik kontenjan var" diye konuştu.

Ayan, 15 filmlik bu özel seçkiyi nasıl belirlediklerini ise şöyle anlattı; "Berlin ve Venedik Film Festivalleri'nden filmlere yer verdik. Her birinin katıldıkları festivallerde ödül almış veya dikkat çekmiş olmalarına dikkat ettik. Teknik olarak böyle bir gösterimi ilk kez yaptığımız için, bakalım nasıl yapabiliyoruz diyerek bu 15 filmi seçtik. Ama gayet iyi bir seçki oldu. Bu bir deneme uçuşu aslında."