İstanbul FATİH su kesintisi! 16-17 Mayıs İSKİ Fatih su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Fatih su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...

FATİH SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ŞEHREMİNİ MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi: 16.05.2025 15:27:16

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.05.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185