İSTANBUL - FATİH CAMİİ'NDE BAYRAM NAMAZI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
FATİH Camii, Bayram namazı için gelen binlerce İstanbulluyla doldu.
FATİH Camii, Bayram namazı için gelen binlerce İstanbulluyla doldu. Camide yer bulmak isteyenler namaz saatinden çok önce Fatih Camii'ni doldururken, içerde yer bulamayanlar namazı avluda ve bahçede kıldı. Avludaki ve cami çevresindeki kalabalık havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
Görüntü Dökümü:
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-Avludaki kalabalık
-Namaz kılanlar
-Cami çevresindeki kalabalık
Kaynak: DHA
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