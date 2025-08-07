İstanbul EYÜPSULTAN su kesintisi! 7-8 Ağustos İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Eyüpsultan ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Ağustos İstanbul Eyüpsultan su kesintisi saatleri...
Eyüpsultan su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...
EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ
İSKİ Eyüpsultan su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: AKŞEMSETTİN MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 07.08.2025 16:15:00
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.08.2025 18:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185