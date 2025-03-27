İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

İstanbul'da iki metro istasyonu kapatıldı
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı

Milli sporcu ve babasının öldüğü faciada ilk gözaltı
CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

CHP, Cumhurbaşkanı adayını oy birliğiyle kararlaştırdı
Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı

İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı

İstanbul EYÜPSULTAN su kesintisi! 27-28 Mart İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul EYÜPSULTAN su kesintisi! 27-28 Mart İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Eyüpsultan ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Mart İstanbul Eyüpsultan su kesintisi saatleri...

Eyüpsultan su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: SAKARYA MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 27.03.2025 10:56:47

Tahmini Bitiş Tarihi: 27.03.2025 21:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul EYÜPSULTAN su kesintisi! 27-28 Mart İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title