İstanbul EYÜPSULTAN su kesintisi! 27-28 Mart İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Eyüpsultan su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: SAKARYA MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 27.03.2025 10:56:47

Tahmini Bitiş Tarihi: 27.03.2025 21:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185