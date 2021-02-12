Son dakika haberi: Esenyurt'ta silahlı kavga: 1'i polis 3 kişi yaralandı
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Son dakika haberi: Esenyurt'ta silahlı kavga: 1'i polis 3 kişi yaralandı

12.02.2021 21:09 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:14
Son dakika haberi: Esenyurt'ta silahlı kavga: 1'i polis 3 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre ESENYURT'ta kimliği belirsiz kişiler arasında araç satışındaki anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı.

ESENYURT'ta kimliği belirsiz kişiler arasında araç satışındaki anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı. Tarafların birbirlerine silahla ateş açtığı kavgada o sırada olay yerinden geçen ve istirahatli olduğu öğrenilen 1 polis memuru yaralandı. Öte yandan çıkan çatışmada 2 kişi daha yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Mahallesi Sanayi Sitesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler arasında araç satışındaki anlaşmazlık sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada iki grup birbirine silahla ateş açtı. O sırada olay yerinden geçen ve istirahatli olduğu öğrenilen polis memuru Yaşar A., kavgada ateşlenen silahlardan çıkan kurşunla yaralandı. Silahlı kavgada 1'i polis toplam 3 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı polis memuru Yaşar A. yapılan ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer 2 yaralı ise Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ GÖZALTINA ALINDIOlay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerden biri kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, kaçan diğer şüpheli kişi ya da kişiler için yakalama çalışmaları sürüyor.


- İstanbul
Son dakika haberi: Esenyurt'ta silahlı kavga: 1'i polis 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Esenyurt'ta silahlı kavga: 1'i polis 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Esenyurt'ta silahlı kavga: 1'i polis 3 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan SAN

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