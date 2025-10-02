İstanbul ESENYURT su kesintisi! 2-3 Ekim İSKİ Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Esenyurt ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Ekim İstanbul Esenyurt su kesintisi saatleri...
Esenyurt su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...
ESENYURT SU KESİNTİSİ
İSKİ Esenyurt su kesintisi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: NAMIK KEMAL MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 02.10.2025 13:04:29
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.10.2025 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185