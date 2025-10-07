İstanbul ESENLER elektrik kesintisi! 7 Ekim Esenler elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Esenler elektrik kesintisi listesi! 7 Ekim günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 7 Ekim günü İstanbul Esenler ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Esenler elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Esenler elektrik kesintisi hakkında detaylar...
Esenler elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler elektrik kesintisi listesi açıklandı:
Esenler - Oruçreis ve Turgut Reis Mahalleleri
Etkilenen Sokaklar:
Oruçreis Mahallesi: Tekstilkent Sokak
Turgut Reis Mahallesi: 400., 416., 419., 420. ve 425. Sokaklar
Tarih/Saat: 07.10.2025, 00:01 - 07:00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (Kapsamlı TM Bakımı)
Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği önlemleri gözetilerek planlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Esenler -Havaalanı Mahallesi
Tarih/Saat: 07.10.2025, 00:01 - 03:00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (Önleyici Bakım)
Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Esenler -Fatih Mahallesi
Etkilenen Sokaklar: 202., 203. ve Çinçin Dere Sokaklar
Tarih/Saat: 07.10.2025, 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Abone / Şube bağlantısı
Açıklama: Yeni abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle belirtilen saatler arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Esenler -Fevzi Çakmak Mahallesi
Etkilenen Sokaklar: 1111., Ferhatpaşa ve Fevzi Çakmak Sokaklar
Tarih/Saat: 07.10.2025, 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Abone / Şube bağlantısı
Açıklama: Yeni bağlantı çalışmaları kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.