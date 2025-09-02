İstanbul ESENLER elektrik kesintisi! 2 Eylül Esenler elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul ESENLER elektrik kesintisi! 2 Eylül Esenler elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Esenler elektrik kesintisi listesi! 2 Eylül günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 2 Eylül günü İstanbul Esenler ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Esenler elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Esenler elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Esenler elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Esenler elektrik kesintisi listesi açıklandı:

2025-09-02 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -GENÇOSMAN mah sk bölgelerinde 02/09/2025 09:00:00 - 02/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-02 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2235. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 54., 55., 56., 58., 61., 62., 63., 64., 64/1., 65., 67., AKDENİZ, DAVUTPAŞA, MELİKŞAH, SEMERKANT, YILDIZ sk bölgelerinde 02/09/2025 09:00:00 - 02/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-02 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA Mah. 69., ATATÜRK, DAVUTPAŞA, MELİKŞAH sk / MİMAR SİNAN mah 71/1., 72., 73., 75., 78., 79., 81., 85., 86., ATATÜRK, DAVUTPAŞA, SELİMİYE sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AYAZMA, DAVUTPAŞA, KEVSER, MERVE, SEFALI sk bölgelerinde 02/09/2025 09:00:00 - 02/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
