İSTANBUL Esenler'de çocuklar sokağa çıkıp, parklarda eğlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL Esenler'de çocuklar sokağa çıkıp, parklarda eğlendi

Esenler'de çocuklar sokağa çıkıp, parklarda eğlendiDoğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ? Esenler Belediyesi, uzun bir aradan sonra sokağa çıkan çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

İSTANBUL Esenler'de çocuklar sokağa çıkıp, parklarda eğlendi
13.05.2020 19:33 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:38

Esenler'de çocuklar sokağa çıkıp, parklarda eğlendi

Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ? Esenler Belediyesi, uzun bir aradan sonra sokağa çıkan çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından bugün 0-14 yaş grubunun 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Çocuklar parkları ve sokakları doldururken, Esenler Belediyesi de Çocuk sokağında palyaçolarla çocukları buluşturarak evlerinde sıkılan 0-14 yaş grubuna eğlenceli anlar yaşattı.

OYUNLARA DOYDULAR

Voleybolundan yakar topuna, kaydıraklardan salıncaklara, ip atlamadan saklambaca kadar birçok oyun oynayan ve etkinlik yapan çocukların uzun zamandır hasret oldukları sokaklarda enerjilerini attıkları gözlendi. Özellikle sosyal mesafe kuralına uymaları için Zabıta ekipleri, anonslar yaparak çocukların sağılığı için dikkat etmesi kuralları sıraladılar.

'SAĞLIK İÇİN EVDE KALDIK'

12 yaşındaki Damla Yücekaya, uzun zamandır sokağa çıkamadıklarını hatırlatarak, kendilerine sokağa çıkmanın çok iyi geldiğini belirtti. Damla, evde kaldığı süre boyunca ise kitap okuduğunu ve ders çalıştığını söyledi.3 çocuk babası Uğur Doğan, bu süreçte evde hep çocuklarıyla ilgilendiklerini vurgulayarak, 'Çok sıkıldılar evde ve bu da bize yansıyor' dedi.

Anne Selda Doğan ise çocukların sağlık için evde kaldıklarını dile getirerek, 'İnşallah bugünlerde geçecek. Evde bu süreçte oyun oynadılar, ödevlerini yaptılar, müzik dinlediler yani evde yapılabilirse her şeyi yaptılar' diye konuştu.

İSTANBUL Esenler'de çocuklar sokağa çıkıp, parklarda eğlendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar getirildi Haber
İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar getirildi
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Haber
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Haber
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak Haber
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Haber
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Düzce Valiliği, kuş gribiyle ilgili uyarı yayınladı: Kanatlı hayvanları risk ortadan kalkana kadar dışarı çıkarmayın
Düzce Valiliği, kuş gribiyle ilgili uyarı yayınladı: Kanatlı hayvanları risk ortadan kalkana kadar dışarı...
Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti
Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız: Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız
Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız: Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Günlük burç yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
2 aydır çocuklarını göremeyen Banu hemşire: Çok zor bir süreç, yaşamayan anlayamaz
2 aydır çocuklarını göremeyen Banu hemşire: Çok zor bir süreç, yaşamayan anlayamaz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Berat Albayrak Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu
Magazin Hadise Ebru Şallı Cem Yılmaz Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Can Bartu Hasan Şaş Metin Oktay Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Survivor Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: İSTANBUL Esenler'de çocuklar sokağa çıkıp, parklarda eğlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 20:46:27. #1.15#
title