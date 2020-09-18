İstanbul emniyetinden aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon
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İstanbul emniyetinden aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan dolayı aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

İstanbul emniyetinden aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon
18.09.2020 09:22 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:40

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan dolayı aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda birçok şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler gece saatlerinde çeşitli suçlardan dolayı aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.

UYURKEN YAKALANDI

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde düzenlenen bir operasyonda Ü.T. (35) isimli şüpheli şahıs önceden belirlenen adreste bulunamazken polisin yakın takibi sonrası bir inşaat konteynerında uyurken yakalandı. Çok sayıda suçtan dolayı arandığı öğrenilen şüpheli şahıs, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kontrol amaçlı götürüldükten sonra polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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