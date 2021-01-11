Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil
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Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil

11.01.2021 11:26 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:41

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar sonrası gözaltına alınan 5 öğrencinin "çıplak arama" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Kamera görüntülerini paylaşan Emniyet, aramaların oldukça kısa sürede gerçekleştirildiğini, bu süre içinde çıplak aramanın yapılamayacağını belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar sonrası 5-6 Ocak tarihleri arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla "2911 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Polise Karşı Mukavemet" suçlamasıyla operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen 44 şüpheliden 43'ü adli kontrolle, biri ise savcılıkta serbest bırakıldı.

Çıplak arama iddialarının hedefindeki İstanbul Emniyeti'nden kamuoyuna videolu duyuru geldi. Boğaziçi Üniversitesi Giriş Kapısı önünde yapılan gösteriler ile ilgili gözaltı işlemi esnasında E.G., Y.Ö., Z.A.Ç, Ö.Ö., H.R.S. isimli şahıslar tarafından sosyal medya yoluyla "çıplak arama ve kötü muameleye maruz kalındığı" iddialarında bulunulduğu hatırlatılan açıklamada, iddiaların video görüntülerle çürütüldüğü kaydediliyor.

İşte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan o duyuru:

"04.01.2021 günü Boğaziçi Üniversitesi Giriş Kapısı önünde yapılan gösteriler sırasında 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Polise Karşı Mukavemet gösterdiği tespit edilen şahıslara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 05-06/01/2021 tarihlerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Adli makamlarca Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmıştır.

İstanbul Emniyeti'nden Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili 'çıplak arama' iddiasına yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Gözaltı sırasında yapılan işlemler ile ilgili olarak; E.G., Y.Ö., Z.A.Ç, Ö.Ö., H.R.S. isimli şahıslar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla "çıplak arama ve kötü muameleye maruz kalındığı" iddialarında bulunulmuştur. Konuya ilişkin yapılan işlemlerin tetkiki ve yakalama/üst arama sırasındaki kamera kayıtları titizlikle incelenmiştir. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere bütün şahıslarda olduğu gibi iddialarda bulunan şahısların da üst aramaları çok kısa sürelerde tamamlanmıştır. Bu kadar kısa süre içerisinde kıyafet çıkarılması ve tekrar giyilmesi kesinlikle mümkün değildir. İşlemler Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 8. maddesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Nezarethane Talimatnamesi'nin 9. maddesinde belirtilen hususlara uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunan şahıslar hakkında Adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İstanbul Emniyeti'nden Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili 'çıplak arama' iddiasına yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil
Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (5)
GURU: Rabbim polisimize askerimize güç kuvvet versin.
Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
HARAMZADELER: Kadın şüpheliyi erkek polis mi arıyor? Ben mi yanlış gördüm.
Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
YURT DİSİ: Yeterki devlet kötü görünsün Devlet yetlilileri makamlar kötü duruma düssün Kendi yasadigi ülkeyi karalamak Türkiyemizde o kadar cesit insan varki Bir kismida nankör oluyor sürekli devleti kötülüyor Türkiyenin isi cok zor
Cevap Yaz 7 11 Yayından Kaldır
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