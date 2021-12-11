İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vefat eden annesi, İzmir'de toprağa verildi - Haberler
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İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vefat eden annesi, İzmir'de toprağa verildi

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vefat eden annesi, İzmir'de toprağa verildi
AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel

Dün yaşamını yitiren İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi Sebahat Aktaş, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

İSTANBUL (AA) - Dün yaşamını yitiren İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi Sebahat Aktaş, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sebahat Aktaş'ın (86) cenazesi, öğle vakti Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Aktaş ve ailesine taziye dileklerini iletti.

Namazın ardından merhumenin cenazesi, Örnekköy Mezarlığı'nda defnedildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'ın babası Mustafa Aktaş, rahatsızlığı nedeniyle cenazeye katılamadı.

Cenaze namazına Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile yardımcıları Resul Holoğlu, Erhan Gülveren ve Ahmet Şengün, Vali Yavuz Selim Köşger, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve İzmir İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay da katıldı.

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AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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