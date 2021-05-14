İstanbul Emniyet Müdürü'nden şehit ailelerine ziyaret
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İstanbul Emniyet Müdürü'nden şehit ailelerine ziyaret

İstanbul Emniyet Müdürü'nden şehit ailelerine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti. Aktaş, eşiyle birlikte 21 Haziran 1996 yılında İstanbul'da göreve gittiği sırada trafik kazası geçirerek şehit olan polis memuru İlyas Çapan'ın ailesini ziyaret etti. Polis meslektaşlarıyla birlikte şehidin evine gelen Aktaş, ziyaret öncesi bir açıklama yaptı.

Aktaş, "Yani bayram nedeniyle herkesin huzuru daha önemli. Huzuru daim sağlamak amacıyla teşkilatımızla beraber bayram boyunca ihtiyatlı kaldık. Bununla beraber şehit ailelerimizi yalnız bırakmamak adına, tüm şehirde, 39 ilçede şehit ailelerini benle personelim düzenli olarak, bayramda yalnız olmadıklarını hissettirmek adına ziyarete geldik. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimizin de aileleriyle beraber bayramını kutluyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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