İstanbul elektrik kesintisi! 4-5 Mayıs İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintileri:

2025-05-04 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah FETİH, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4., MİNİK, MİTHATPAŞA 1, MİTHATPAŞA 7., ÇAMLIDERE sk bölgelerinde 04/05/2025 09:00:00 - 04/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-05-04 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah YİĞİTTÜRK sk bölgelerinde 04/05/2025 09:00:00 - 04/05/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-05-05 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ALÇAKDAM YOKUŞU, BAKRAÇ, BAŞKURT, CİHANGİR, GÜNEŞLİ, KUMRULU YOKUŞU, LENGER sk / KILIÇALİ PAŞA mah AKARSU YOKUŞU, CİHANGİR YOKUŞU, KUMRULU, SALI PAZARI YOKUŞU, SALI PAZARI ÇIKMAZI, SAMANYOLU, SUSAM, İLYAS ÇELEBİ sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah AKYOL, ALÇAKDAM YOKUŞU, BAŞKURT, CİHANGİR, CİHANGİR YOKUŞU, EMANETÇİ, GÜNEŞLİ, KUMRULU YOKUŞU, LENGER, MECLİS-İ MEBUSAN, MERKEP BAĞIRTAN, SAMANYOLU, SUSAM, TEKKE YOKUŞU, VİŞNE, ÖZOĞUL sk bölgelerinde 05/05/2025 10:00:00 - 05/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-05 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ARAP CAMİ ÇIKMAZI, AYLAK, BAKIR, BANKALAR, FÜTUHAT, GALATA MAHKEMESİ, HOCA HANIM, KALYON, KERESTECİ FAZIL, PERŞEMBE PAZARI, TERSANE, YENİ CAMİİ ÇEŞME, ZENCEFİL sk / EMEKYEMEZ mah BUĞULU, FÜTUHAT, SARI ZEYBEK, YANIK KAPI sk bölgelerinde 05/05/2025 10:00:00 - 05/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.