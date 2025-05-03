İstanbul elektrik kesintisi! 3 Mayıs İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintileri:

2025-05-03 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DERİN YOL sk bölgelerinde 03/05/2025 09:00:00 - 03/05/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-03 09:30:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AYBARS, BENDE, ERDENER, GÖKSEL, MELEK, ZEYCAN sk bölgelerinde 03/05/2025 09:30:00 - 03/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-03 09:30:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah AKKAYA, CUMA, DELİKLİKAYA, FASIL, HAŞİM, HIZIR, HİZMET, KAYABAŞI, MARANGOZ, MEŞETOPU, NARİN, PLATO, SABIR, SAHRA, SAMANYOLU, SANDAL, SARDUNYA, SARIÇİÇEK, SIRAT, İDEAL, İMAR sk bölgelerinde 03/05/2025 09:30:00 - 03/05/2025 18:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-03 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AKSOYLU, BOYALIK-BAKLALI sk / BOYALIK mah AKARCA, AKIN, AKÇİÇEK, ATAK, BOYALIK-BAKLALI, DAHİ, DURSUNKÖY-BOYALIK, ENDERUN, HACI SALİM AĞA, HAMZA YERLİKAYA, KEKLİK, MİLLET, NAZAR, PETEK, SAYGI, SORGUN ÇIKMAZI, TARIM, TELAĞACI, ULU, ULUÇAM, YEŞİL ÇİMEN, YUKARI, ŞEHİT ALİ YILMAZ, ŞEHİT İZZET sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1391. sk bölgelerinde 03/05/2025 10:00:00 - 03/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

---

2025-05-03 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.MURAT, MURAT sk bölgelerinde 03/05/2025 09:00:00 - 03/05/2025 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-03 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.MURAT, MURAT sk bölgelerinde 03/05/2025 09:00:00 - 03/05/2025 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-03 10:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah 1.ASMALI, KAVAKLI, SİYAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 03/05/2025 10:00:00 - 03/05/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-03 11:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARIKAN, GÜMÜŞLÜK sk / SOĞANLI mah HACIALİ, ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 03/05/2025 11:00:00 - 03/05/2025 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

---

2025-05-03 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce -ORUÇREİS mah sk bölgelerinde 03/05/2025 09:00:00 - 03/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.