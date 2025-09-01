İstanbul elektrik kesintisi! 2 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

2025-09-02 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR Mah. KARLI, KIRCI, MEŞRUTİYET, SANAYİ, SULUKUYU, TUNÇ Sk. bölgelerinde 02/09/2025 09:00:00 - 02/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

---

2025-09-01 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL Mah. 2177., 2181., 2183., 2184., 2185., 2186., 2187., 2188., 2189., 2190., KIŞLA sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS Mah. 551., BARBAROS sk bölgelerinde 01/09/2025 09:00:00 - 01/09/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-01 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK Mah. 2055. sk / KEMALPAŞA Mah. 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1938., 1939., 1940., 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1947., HACI BEKTAŞİ VELİ, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 01/09/2025 09:00:00 - 01/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-01 10:00:00 - 20:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE Mah. 1589., BİRLİK sk bölgelerinde 01/09/2025 10:00:00 - 01/09/2025 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-02 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL Mah. 2184., 2185., 2235., 2240. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA Mah. 46., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 64., 67., AKDENİZ, ATATÜRK, NİĞBOLU, SEMERKANT sk / MİMAR SİNAN Mah. 81., 86., 93., 94., 97., ATATÜRK, RUMELİ sk bölgelerinde 02/09/2025 09:00:00 - 02/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-03 08:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM Mah. 1021., 1024., 1025., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., HOCA AHMET YESEVİ sk / İNÖNÜ Mah. 354., 418., 422. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER Mah. 26/3., 26/4. sk bölgelerinde 03/09/2025 08:00:00 - 03/09/2025 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.