İstanbul elektrik kesintisi! 16 Temmuz İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintileri:

2025-07-16 01:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah AĞAÇ, BAKLALI-HACIMAŞLI, HURMA, KARAKAVAK, KOZALAK, LİMON, MAVERA, NİHAVENT, RABİA, TAYAKADIN-ÇİLİNGİR, ÜSTÜNDAĞ, İNCİR sk bölgelerinde 16/07/2025 01:00:00 - 16/07/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-16 01:00:00 - 05:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TERKOS mah DEMOKRASİ, HEKİM, KUŞBURNU, MENEKŞE, MİNE sk bölgelerinde 16/07/2025 01:00:00 - 16/07/2025 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-16 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah ALEM, ATA, AYVACIK , BARAJ YOLU, FESLEĞEN , FISTIKÇAMI , KARACASU, KUMLU, PLAJ , RADAR , SARENUR, YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTEPE, ÇAĞLA sk bölgelerinde 16/07/2025 09:00:00 - 16/07/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-16 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ASİYE, ATAYURT, KIRKAĞAÇ, TOPDEMİR, VİLDAN, YAYLA, YEŞİLYOL, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, ÖNER, ÖZIŞIK, ÖZÇİÇEK sk / YAVUZ SELİM mah ALTINOK, ASFİYA, GÜRBÜZ, PAPATYALI, YÖN, ÇAMLIK sk / İMRAHOR mah ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 16/07/2025 10:00:00 - 16/07/2025 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-07-16 01:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah AĞAÇ, BAKLALI-HACIMAŞLI, HURMA, KARAKAVAK, KOZALAK, LİMON, MAVERA, NİHAVENT, RABİA, TAYAKADIN-ÇİLİNGİR, ÜSTÜNDAĞ, İNCİR sk bölgelerinde 16/07/2025 01:00:00 - 16/07/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-16 01:00:00 - 05:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TERKOS mah DEMOKRASİ, HEKİM, KUŞBURNU, MENEKŞE, MİNE sk bölgelerinde 16/07/2025 01:00:00 - 16/07/2025 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-16 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah ALEM, ATA, AYVACIK , BARAJ YOLU, FESLEĞEN , FISTIKÇAMI , KARACASU, KUMLU, PLAJ , RADAR , SARENUR, YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTEPE, ÇAĞLA sk bölgelerinde 16/07/2025 09:00:00 - 16/07/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-16 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ASİYE, ATAYURT, KIRKAĞAÇ, TOPDEMİR, VİLDAN, YAYLA, YEŞİLYOL, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, ÖNER, ÖZIŞIK, ÖZÇİÇEK sk / YAVUZ SELİM mah ALTINOK, ASFİYA, GÜRBÜZ, PAPATYALI, YÖN, ÇAMLIK sk / İMRAHOR mah ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 16/07/2025 10:00:00 - 16/07/2025 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.