'İstanbul Edebiyat Festivali'ne geri sayım başladı
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'İstanbul Edebiyat Festivali'ne geri sayım başladı

18.12.2020 10:30 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:35
'İstanbul Edebiyat Festivali'ne geri sayım başladı

Dünyanın roman kahramanlarına adanmış tek festivali olarak bilinen 5. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali'nin 21- 25 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği duyuruldu.

Dünyanın roman kahramanlarına adanmış tek festivali olarak bilinen 5. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali'nin 21- 25 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği duyuruldu.

Maltepe Üniversitesi ve Roman Kahramanları Dergisi iş birliğiyle bu yıl çevrimiçi gerçekleştirilecek 5. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali'nde, 13 üniversiteden akademisyen, yazar ve yönetmenlerle paneller, söyleşiler gerçekleştirilecek. Sosyal bilimler lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin roman kahramanları sunumları olmak üzere 25 oturum yer alacak. Şehir ve Roman, Tanpınar'ın İstanbul'u, İstanbul'un Romanları, Sinemasal Şehirler, Romantik Şehirler, Romandaki Şehirler, Romanesk Şehirler, Roman Atlası başlıklı oturumların yanı sıra, "Ülkeler, Şehirler ve Edebiyat" sunumlarında Danimarka, Fransa, Japonya ve Arap dünyasındaki Edebiyat konu edilecek.

100'e yakın katılımcının olduğu programda ayrıca 'Benim Roman Kahramanım' temalı ve Don Kişot, Anna Karenina, Afrikalı Leo, Cesur Yeni Dünya'dan Bernard Marx, Genç Werther, Dorian Gray, Elizabeth Bennet,  Meral, Beyaz Geceler'den Nastenka ile Hayalperest ve Kara Kitap'tan Galip'in konu edildiği 13 kısa film de gösterime sunulacak. Festivalin ilk günü olan yılın en uzun gecesi 21 Aralık, Dünya Roman Kahramanları Günü olarak Neyzen Süleyman Erguner, Apolas Lermi, Sedat Anar ve Utku Asan'ın vereceği dört mini konserle kutlanacak. BTSO Sosyal Bilimler Lisesi tarafından 'Benim Roman Kahramanım' konulu deneme yarışmasının sonuçlarının 21 Aralık'ta duyurulacağı festivale, İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği, Kitap Kapağı Fotoğrafları sanal sergisi ve söyleşileriyle katılacak.

5. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali'nin programına ve etkinliklere dair bilgilerin, festival düzenleyicilerinin sosyal medya kanallarından takip edilebileceği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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