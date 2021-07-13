İstanbul Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Kadıköy'de sahil temizliği yaptı
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İstanbul Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Kadıköy'de sahil temizliği yaptı

İstanbul Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Kadıköy'de sahil temizliği yaptı
Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

İstanbul Doğa Sporları Kulübü üyeleri, denizlerin kirliliğine dikkati çekmek amacıyla Moda Sahilinde temizlik yaptı.

İstanbul Doğa Sporları Kulübü üyeleri, denizlerin kirliliğine dikkati çekmek amacıyla Moda Sahilinde temizlik yaptı.

Kadıköy Moda Sahilinde bir araya gelen kulüp üyeleri, sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında sahildeki kayalıklara ve deniz kenarına atılan çöpleri topladı.

İstanbul Doğa Sporları Kulübü Başkanı Süleyman Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür faaliyetlerle toplumda çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Kulüp üyeleriyle yürüyüş yaparak deniz kenarında bulunan çöpleri topladıklarını aktaran Şahin, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkı sağlamaya çalıştıklarını ve deniz kirliliğine dikkati çekmek istediklerini ifade etti.

Şahin, sahillerin temiz tutulması ve çevreye çöp atılmaması gerektiğine işaret ederek, "Sahiller İstanbul gibi bir metropol şehirde halkın nefes aldığı bir nokta. Burada insanlar dinlenirken farkında olmadan çevreyi ve denizi kirletiyor. Denizin kirlenmesinden dolayı geldiğimiz nokta herkesin malumu. O yüzden burada çöp toplayarak çevredeki gençlere örnek olmaya çalışıyoruz." dedi.

"Bu etkinliğe katılarak bir vefa borcumu ödediğimi hissediyorum"

Kulüp üyesi Hicret Coşkun da insanların doğayı kirletmemeleri için yapılan sosyal sorumluluk etkinliğine katıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu etkinliğe katılmamızdaki amaç doğaya karşı olan borcumuzu ödemek. Elimizden geldiğince çevreyi temiz tutmak ve örnek bir şekilde diğer insanlara göstermek istiyoruz. Umarız ki bundan sonra da insanlar çok daha dikkatli doğayı kullanırlar. Biz de buna bir vesile olmuş oluruz. Bu etkinliğe katılarak bir vefa borcumu ödediğimi hissediyorum. İnsanlara örnek olmak istiyoruz. İnsanların bilinçli bir şekilde bizden sonra ki nesillere, doğayı daha temiz bir şekilde bırakmasına dikkat çekmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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