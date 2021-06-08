İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin emektar sanatçılarından, Tenor Ender Arıman Vefat Etti

Arıman, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede 7 Haziran 2021 tarihinde hayata veda etti.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden emekli olan Tenor Ender Arıman, 1940 yılında Ankara'da doğdu. 1960 yılında, Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden başarı ile mezun olduktan sonra, profesyonel sanat hayatına Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde başladı. Sanatçı, sonrasında iseİstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sanat hayatını sürdürüp, kurumdan emekli oldu.

Tenor Ender Arıman'ın sanat hayatı boyunca sahneye çıktığı bazıopera eserleri;

W.A.Mozart/ Saraydan Kız Kaçırma "Pedrillo" , G.Donizetti/Don Pasquale 'Ernesto" , N.Kodallı/ Atatürk Oratoryosu "Tenor Solo", A.A.Saygun/ Köroğlu/ "1. Köylü' , P.Mascagni/ Cavalleria Rusticana"Turiddu", G.Donizetti/ Aşk iksiri "Nemorino", J.Strauss/ Çingene Baron "Baron Barinkay", G.Puccini/ Tosca "Cavaradossi", C.Gounod/ Romeo ve Juliet ''Romeo'', G.Donizetti/ Lucia di Lammermoor "Edgardo", G.Verdi/ Attila "Foresto" , G.Puccini/ Madama Butterfly "Pinkerton", O.Demiriş/ Karyağdı Hatun "CanAli", O.Demiriş/ IV. Murat '1. İstanbullu' , P.İ.Çaykovski/ Yevgeni Onegin ''Lenski'' , G.Puccini/ Il Tabarro "Luigi", O.Demiriş/ Yusuf ile Züleyha "Yusuf" , G.Verdi/ Nabucco ''Ismaele'' , G.Verdi/ Rigoletto ''Mantua Dükü'', R.Wagner/ Uçan Hollandalı ''Erik''.

Sanatçı, ayrıcabirçok konserde yer almış vealbüm çalışmaları da yapmıştır.

Ender Arıman yarın (9 Haziran 2021) Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından aynı yerde toprağa verilecek.

Kaynak: Bültenler