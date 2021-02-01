İstanbul'dan Yüksekova'ya iyilik TIR'ı
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İstanbul'dan Yüksekova'ya iyilik TIR'ı

01.02.2021 12:44 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:49
İstanbul'dan Yüksekova'ya iyilik TIR'ı

İSTANBUL'da faaliyet gösteren Hakkarililer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin girişimleriyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki dar gelirli öğrenciler için giyim ve kırtasiye malzemesi gönderildi.

İSTANBUL'da faaliyet gösteren Hakkarililer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin girişimleriyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki dar gelirli öğrenciler için giyim ve kırtasiye malzemesi gönderildi.

Yüksekova ilçesinde dar gelirli öğrenciler için harekete geçen ve İstanbul'da faaliyet gösteren Hakkarililer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Deniz Feneri Derneğiyle birlikte ortak çalışma yürüttü. Dernek Başkanı Şemsettin Demir'in girişimleriyle Deniz Feneri Derneği İstanbul Şube Başkanı Eyüp Karagülle, Yüksekovalı iş insanı Teoman Zeydan ve Siirtli iş insanı Ramazan Kümek'in katkılarıyla 1500 öğrenci için gerekli olan giyim ve kırtasiye malzemeleri hazırlandı.İstanbul'dan yola çıkan yardım malzemelerinin içinde bulunduğu TIR'ı Yüksekova'ya ulaştı. Dernek Başkanı Demir, ilçe müftülüğüne teslim edilen yardımların dar gelirli öğrencilere dağıtılacağını söyledi. Demir, "Yüksekova'daki dar gelirli öğrencilerimiz için yoğun bir çalışma yürüttük. İş adamlarına desteklerden dolayı teşekkür ederim" dedi.


İstanbul'dan Yüksekova'ya iyilik TIR'ı
İstanbul'dan Yüksekova'ya iyilik TIR'ı
İstanbul'dan Yüksekova'ya iyilik TIR'ı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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