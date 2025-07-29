İstanbul'dan Güney Kore'ye giden uçak neden geri döndü?
İstanbul'dan Güney Kore'ye gitmek üzere havalanan bir uçak, İstanbul'a geri döndü. Uçağın neden geri döndüğü konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın detayları ve uçağın geri dönüş sebebi konusunda bilgi bekleniyor. Peki, İstanbul'dan Güney Kore'ye giden uçak neden geri döndü?
İstanbul'dan Güney Kore'ye giden bir uçak, İstanbul'a geri dönüş yaptı. Peki, İstanbul'dan Güney Kore'ye giden uçak neden geri döndü?
İSTANBUL'DAN GÜNEY KORE'YE GİDEN UÇAK NEDEN GERİ DÖNDÜ?
İstanbul-Seul arası Asiana Airlines OZ552 uçağında bir yolcunun powerbank'ini koltuk arasına düştü. Cihaz çıkarılamayınca yangın riski nedeniyle uçak geri döndü. Flightradar24'e göre güvenli iniş yaptı, konu ile ilgili resmi açıklama bulunmuyor.
POWERBANKLARDA YANGIN RİSKİ VAR MI?
Neden Powerbank'lar Yangına Neden Olabilir?
1. Lityum-iyon Pil Teknolojisi
Powerbank'lar çoğunlukla lityum-iyon (Li-ion) veya lityum polimer (Li-Po) bataryalar kullanır. Bu pillerin avantajı yüksek enerji yoğunluğu olsa da:
Aşırı ısınma
Delinme veya düşme
Kısa devre
Aşırı şarj/deşarj
durumlarında alev alabilir veya patlayabilir.
2. Kalitesiz veya Sahte Ürünler
CE/UL/ROHS gibi sertifikalara sahip olmayan ürünlerde yangın riski daha yüksektir.
Ucuza satılan sahte powerbank'lar, güvenlik önlemlerine sahip olmayabilir.
3. Aşırı Isıya Maruz Kalma
Powerbank'ı güneş altında bırakmak, arabanın içinde unutmak gibi durumlar pilin sıcaklığını artırabilir ve termal kaçak (thermal runaway) olarak bilinen, bataryanın kendi kendine yanmasına neden olabilir.
4. Yanlış Şarj Cihazı veya Kablo Kullanımı
Uyumsuz ya da kalitesiz kablolar, iç devrelerde kısa devre oluşturabilir.
Aşırı akım nedeniyle pilin koruma devresi devre dışı kalabilir.
Belirtiler ve Önlemler
Tehlikeli Olabilecek Belirtiler:
Aşırı ısınma
Şişme
Kimyasal koku
Powerbank'tan ses gelmesi (tıslama gibi)
Dış kasada erime veya renk değişimi
Alınabilecek Önlemler:
- Markalı ve sertifikalı ürünler kullanın.
- Orijinal şarj kabloları tercih edin.
- Powerbank'ı şarjdayken yastık/örtü altına koymayın (hava sirkülasyonu önemli).
- Islak, nemli veya aşırı sıcak ortamlardan uzak tutun.
- Ürünlerin kullanım kılavuzuna uygun davranın.
Sonuç
Eğer kaliteli bir markanın, güvenlik sertifikalı bir powerbank'ını doğru şekilde kullanıyorsanız yangın riski oldukça düşüktür. Ancak özellikle sahte ya da kalitesiz ürünlerde ciddi yangın ve patlama tehlikesi vardır. Özellikle çantada taşınan ve uçakla seyahat edilen durumlarda dikkatli olunmalıdır.