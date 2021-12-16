İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 372,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Haberler
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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 372,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 372,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi
AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 372 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda 372 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir suç örgütünün yurt içinde ürettiği yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Büyükçekmece ve Bahçelievler'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, İran uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 372 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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