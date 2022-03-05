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İstanbul'daki trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

AA, Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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İstanbul'daki trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda yaşı küçük sürücünün kullandığı otomobilin önce miksere, ardından İETT otobüsüne çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda yaşı küçük sürücünün kullandığı otomobilin önce miksere, ardından İETT otobüsüne çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 15 yaşında olduğu öğrenilen Hasan Mert Y, kullandığı 34 TR 4717 plakalı otomobille, D-100 kara yolu yan yol Zeytinburnu tramvay durağı yakınlarında Tarık Yıldızgörev idaresindeki 34 ECH 600 plakalı mikseri sollamaya çalıştı.

Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Hasan Mert Y, aracıyla önce miksere, ardından park halindeki İETT otobüsüne çarptı.

Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Bilal Kahraman hafif yaralandı. Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Arda Bozdağ ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Bozdağ hastaneye kaldırılırken, diğer iki yaralıya ambulansta müdahale edildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Zeytinburnu, Hasan Mert, İETT, Güncel, Haberler

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