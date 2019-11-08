İstanbul'daki suç örgütü davasında iki müşteki şikayetini geri çekti

08.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:26

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları" gerekçesiyle 4'ü tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada, iki müşteki şikayetini geri çekti.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Emrah Sever'in de aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmada, kardeşleri Ahmet Meçik öldürüldüğü için dosyada "müşteki" sıfatıyla yer alan Selahattin ve Kenan Meçik'in, celse arasında şikayetlerini geri çekmek için mahkemeye dilekçe sundukları belirtildi.

Duruşmada dilekçesiyle ilgili beyanı sorulan Selahattin Meçik, olay yaşanmadan önce sanıklar Emrah Sever ile Kemal Gezer'in ağabeyi Ahmet Meçik'in arkadaşları olduğunu kaydederek, "Bu olaydan sonra Burak Irmak ile Mehmet Ali Bahadır bizi olayı Emrah ile Kemal'in yaptırdığına inandırdı. Şikayetimden vazgeçiyorum. Kemal ile Emrah'ın ağabeyimin yakın arkadaşları olduklarını bizzat biliyorum." dedi.

Emrah Sever'in kendisine olay zamanında bir cenazede olduğunu söylediğini ve araştırdığında bunun doğru olduğunu gördüğünü aktaran Meçik, "Haksız yere suçladım. Tayfun Sidal için de bu olayın gerçekleşmesini gerektirecek durum yoktu. Sami Turan'ı tanıyorum. Ağabeyimin onunla husumeti yoktu. Olayı kimin gerçekleştirdiğine dair fikrim yok." diye konuştu.

Kenan Meçik de şikayetinden vazgeçmek istediğini dile getirdi.

Duruşmada, 4 kişinin tanıklığına başvuruldu ve bu kişiler, tutuklu sanıklardan Emrah Sever'in, Ahmet Meçik'in öldürüldüğü gün bir yakınının cenazesinde olduğunu beyan etti.

Görüşü sorulan duruşma savcısı, mağdurlar yönünden eksik belgeler bulunması nedeniyle mütalaasını hazırlayamadığını belirterek, 2 şikayetçinin de şikayetlerinden vazgeçmiş olmalarının göz önüne alınarak mütalaa için ek süre verilmesini talep etti.

Savunma yapan tutuklu sanık Emrah Sever, savunacak bir durumun olmadığını ifade ederek, "Boşu boşuna yatıyoruz. 'Yıldız' diye bir kız var. Onun dinlenilmesi lazım. Fatih ile Burak onun videosunu çekip, kıza şantaj yaparak evlerine almışlar. Bu suçlardan içeri girmemek için bizi suçluyorlar. Ahmet Meçik'in öldüğü gün cenazede olduğum açığa kavuştu." dedi.

Savunma yapan diğer sanık Tayfun Sidal ile Kemal Gezer de mağdur beyanlarının çelişkili olduğunu iddia etti. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, tahliye ve beraat talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Emrah Sever'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama" suçlarından 17 yıldan 32 yıla kadar hapis ile cezalandırılması isteniyor.

Diğer 19 sanığın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme, kasten yaralama" gibi suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, suç örgütünün, Volkan Reçber'in elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüyle geçen yıl İstanbul Adalet Sarayı önünde karşı karşıya gelerek, vatandaşların canlarını tehlikeye sokacak şekilde silahlı eylem yaptıkları belirtiliyor.

İddianamede, Gazi Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşların beyanlarına göre, örgüt üyelerinin Gazi Mahallesi'nde diğer suç örgütüne ait olduğu iddia edilen, içinde 7 Suriyelinin yaşadığı gecekonduyu yaktıkları belirtilirken, üyelerin kendi örgütleri ve DHKP/C terör örgütünün çıkarları için cinayet, gasp, hırsızlık, uyuşturucu ticareti gibi suçlar işledikleri de öne sürülüyor.

Kaynak: AA