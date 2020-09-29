İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı
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İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı

29.09.2020 15:25 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:47

İstanbul'da başlayan kuvvetli yağış sırasında Ümraniye'de çekilen bir videoda bir aracın sel suları nedeniyle yokuş aşağı kaydığı görüldü. Araç bir süre sonra kamera kadrajından çıkarak gözden kayboldu.

İstanbul'da şiddetli sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Ümraniye'de çekilen bir görüntüde şiddetli yağış sonrası oluşan sel nedeniyle bir aracın yokuş aşağı sürüklendiği görüldü. Saniyeler içinde kamera kadrajından çıkan aracın akıbeti ise bilinmiyor. Sosyal medyada da yayınlanan görüntü çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.

İKİ YAKADA DA ZOR ANLAR YAŞANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün sabah saatlerinde İstanbul için "sarı kod"la sağanak yağış uyarısı yaptı. Saat 11.00 sularında beklenen yağış başladı. Yaklaşık 3 saat etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle hem Avrupa yakasında hem Anadolu yakasında vatandaşlar zor anlar yaşadı.

SEMT PAZARINI VE ALT GEÇİDİ SU BASTI

Sağanak yağış Arnavutköy'de kurulan semt pazarında sele neden oldu. Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı. Topkapı'da ise bir altgeçidi su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsü sular içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle içinde bir hastanın olduğu minibüs ve araçlar kurtarıldı. Sağanak yağış sonrası sel sularının alt geçitte birikmesiyle iki otomobil tamamen sulara gömüldü. Servis minibüsünün içerisinde mahsur kalanlar göze çarparken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

"SARI KOD"LU UYARI YAPILMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da beklenen sağanak yağış ile ilgili sarı kod ile uyarı yapmış, açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Bugün 11:00-12:30 saatleri arasında İstanbul'un Avrupa Yakasının batısında (Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy çevreleri) beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı
Haber Yorumları (6)
BMV: araba önce burnunu düzeltti frene bastı sonra geri geri nizami şekilde gitti. Burdan çıkardığım sonuç: Teknoloji gelişiyor
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
FARUK: ZEUS ÇILDIRMIŞ OLMALI NE YAPTINIZ DA KIZDIRDINIZ. . .
Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
KANUN: zeus kim la babanmı
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