Son dakika haberleri! İstanbul'da korona virüs denetimleri
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Son dakika haberleri! İstanbul'da korona virüs denetimleri

26.11.2020 09:48 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:16

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da korona virüs denetimleri Beşiktaş'ta polis ekipleri otobüs ve minibüslerde korona virüs denetimi yapıldı İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam yayınlanan genelge ile yoğunlaştırılmış korona virüs denetimleri başladı.

İstanbul'da korona virüs denetimleri

Beşiktaş'ta polis ekipleri otobüs ve minibüslerde korona virüs denetimi yapıldı

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam yayınlanan genelge ile yoğunlaştırılmış korona virüs denetimleri başladı. Toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak denetlendi. Otobüslerde ve minibüslerde dezenfektan ve sosyal mesafe konularında uyarılar yapıldı.

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İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında 26-29 Kasım tarihlerinde dört gün boyunca vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ve toplu ulaşımda yoğunlaştırılmış denetimler yapılacak. Yoğunlaştırılmış denetimler kapsamında Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde korona virüs denetimi yapıldı. Artan korona virüs vakaları nedeniyle denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, otobüs ve minibüsleri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlerin süreceği öğrenildi.

(ÖFY-DCC-HK-

Son dakika haberleri! İstanbul'da korona virüs denetimleri
Son dakika haberleri! İstanbul'da korona virüs denetimleri
Son dakika haberleri! İstanbul'da korona virüs denetimleri
Son dakika haberleri! İstanbul'da korona virüs denetimleri
Son dakika haberleri! İstanbul'da korona virüs denetimleri
Son dakika haberleri! İstanbul'da korona virüs denetimleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK YILDIZ

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