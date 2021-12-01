İstanbul'daki lastikçilerde "zorunlu kış lastiği" yoğunluğu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da belirlenen araçlarda zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla kış lastiği almak ya da taktırmak isteyen sürücüler, oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

Kentteki birçok lastikçi, 1 Aralık 2021 itibarıyla başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması sebebiyle taleplere karşılık vermek için yoğun mesai harcarken, bazı lastikçiler randevu sistemi ile çalışıyor.

Lastiklerini yenilemek isteyen sürücüler, uygulamanın başladığı ilk saatlerde oto lastikçilerde sıra oluşturdu.

Oto lastikçi Muhammet Ali Ilgaz, uygulamanın başlamasıyla yoğunluklarının arttığını, ticari araçlar için randevu alıp gelmek isteyenlerin sayısının fazla olduğunu söyledi.

Binek araçlarda lastik dişi derinliğine bakılıyor

Ticari araçlarda öncelikle lastiklerin diş derinliklerine baktıklarını dile getiren Ilgaz, uygulamanın binek araçlarda geçerli olmadığını ancak lastik dişi derinliği 1,6 milimetreden aşağı olan binek araç sürücülerine de cezai işlem uygulandığını ifade etti.

Uygulamaya zorunluluktan ziyade güvenlik olarak bakılması gerektiğini vurgulayan Ilgaz, "Aslında baktığınızda bu bir zorunluluk değil güvenlik. Devletimizin bunu ön koşul olarak belirlemesinin sebebi tamamen güvenliğimiz için." dedi.

Can güvenliği için önemli

Kış lastiğine mevsim boyunca belki bir iki kez ihtiyaç duyulacağını anlatan Ilgaz, böyle bir durumda da bu lastiklerin can ve mal güvenliğinde önemli olduğunu kaydetti.

Ilgaz, kış lastiği bulunmayan araçların bu mevsimde mecbur kalmadıkça kullanılmamasını önerirken, kış lastiğinin trafik kazalarını yüzde 90 oranında azalttığının bilinen bir gerçek olduğuna dikkati çekti.

Randevu yoğunluğun sürücülerin bu konuda duyarlı olduğunu gösterdiğini dile getiren Ilgaz, araç sürücülerine, "Lastiklerinizi değiştirmek için kar yağışını beklemeyin." tavsiyesinde bulundu.

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.

AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri

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