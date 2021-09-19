Zeytin bidonlarına gizlenmiş tarihi eser değeri taşıyan 86 parça eser ele geçirildi - Haberler
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Zeytin bidonlarına gizlenmiş tarihi eser değeri taşıyan 86 parça eser ele geçirildi

AA - Haberler | 3. Sayfa
Zeytin bidonlarına gizlenmiş tarihi eser değeri taşıyan 86 parça eser ele geçirildi

İstanbul'da zeytin bidonlarının içine gizlenmiş 86 parça obje ve sikke ele geçirildi. Eserlerin Bizans ve İslam dönemine ait olduğu belirtilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser olabileceği düşünülen bazı eşyaların kargo yoluyla İstanbul'a gönderildiği bilgisi üzerine hareket geçti. Beyoğlu ve Kağıthane'de belirlenen nokta ve adreslerde arama yapan ekipler, zeytin bidonu içerisinde gizlenmiş eşyaları tespit etti.

Zeytin bidonlarına gizlenmiş tarihi eser değeri taşıyan 86 parça eser ele geçirildi

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerin ardından, 30 adet Bizans öncesi ve İslam dönemine ait sikke, 48 adet Roma dönemi oyun taşı, 3 adet gözyaşı şişesi, 5 adet çeşitli dönemlere ait obje olmak üzere toplam 86 parça obje ve sikkeye el konuldu.
Konuya ilişkin O.E. isimli bir şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Zeytin bidonlarına gizlenmiş tarihi eser değeri taşıyan 86 parça eser ele geçirildi

Zeytin bidonlarına gizlenmiş tarihi eser değeri taşıyan 86 parça eser ele geçirildi

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Zeytin bidonlarına gizlenmiş tarihi eser değeri taşıyan 86 parça eser ele geçirildi - Haberler
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