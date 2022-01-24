Dün gece saatlerinden bu yana üren yoğun kar yağışı sonrası ülke genelinde ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Vatandaşlar detayları merak ederken İstanbul yol durumu nedir ve İstanbul'da yollar açık mı gibi konuları merak etti.

Ülke genelinde etkisini sürdüren kar yağışı İstanbul'da da etkili oluyor ve ulaşımda çeşitli aksaklıklara yol açıyor. Peki, İstanbul'da yollar açık mı? İstanbul yol durumu nedir?

HANGİ YOLLAR KAPALI

1 Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Ulucak Kavşağı-Karasuluk Kavşağı 0-5.km.leri arasında bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılacak olup, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacaktır.

2 Bozburun Ayrım-Marmaris yolunun 26.km.sinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğine kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

3 Kocaeli-Yalova yolunun 7.km.sinde sinyalize kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.

4 İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 53.km.sinde Rize Havalimanı Kavşağı yapım çalışması nedeniyle Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

5 İnebolu-Kastamonu yolunun 23-30. Km.ler arasındaki sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

6 Alaca-Sorgun yolunun 20-21.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü; 28-29.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

7 Balıkesir-Akhisar yolunun 2-3.km.leri arasında köprü genleşme derzi bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır

8 Tokat-Niksar yolunun 33-35.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

9 Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 30-34.km.leri arasında (Büyükeceli ve Yanışlı Mevkiileri arası) yol yapım çalışmaları nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır.

10 Ardahan-Çıldır yolunun 27-28.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir

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