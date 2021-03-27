İSTANBUL'DA "YILDIRIM" EKİPLERİNDEN ASAYİŞ DENETİMİ
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İSTANBUL'DA "YILDIRIM" EKİPLERİNDEN ASAYİŞ DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı / Vedat BAYRAKTAR - Haberler | Güncel
İSTANBUL'DA 'YILDIRIM' EKİPLERİNDEN ASAYİŞ DENETİMİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yıldırım Ekipleri, asayiş denetimi gerçekleştirildi.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yıldırım Ekipleri, asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 2 kilo 200 gram uyuşturucu madde ve 30 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 109 bin 116 kişi GBT sorgulamasından geçirildi, haklarında yakalama kararı bulunan 487 kişi de gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla 610 ekip ile gece saatlerine kadar ana yol, cadde, park, metruk alanlar ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde geniş çaplı denetim yapıldı. Şüpheli gördükleri araç ve kişileri durduran Yıldırım Ekipleri, üst ve araç araması yaparak genel bilgi taraması(GBT) sorgusundan geçirdi.

2 KLİO 200 GRAM UYUŞTURUCU VE 30 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİYapılan denetimlerde toplamda 109 bin 116 kişi GBT sorgulamasından geçirilirken, haklarında çeşitli suç ve sebeplerden yakalama kararı bulunan 487 kişi denetimlerde yakalandı. Ayrıca, 30 ruhsatsız tabanca ile 2 koli 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen binlerce lira paraya da el konuldu. Ekipler son olarak gece saatlerinde Fatih'te metruk binalara girerek didik didik arama yaptı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vedat BAYRAKTAR

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