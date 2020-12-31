İstanbul'da yeni yıla saatler kala trafik çilesi başladı! Yoğunluk yüzde 60 oranında arttı

İstanbul'da yılbaşına saatler kala metrobüs ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. Resmi tatilin başlaması nedeniyle işlerinden ve yılbaşı alışverişi yapmak için trafiğe çıkan sürücüler İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluğu yüzde 60 oranında artırdı.

Türkiye genelinde yılbaşı nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, metrobüs ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 60'LARA KADAR ARTTI

Öğle saatlerinde resmi tatilinin başlaması nedeniyle işlerinden ve yılbaşı alışverişi yapmak için trafiğe çıkan sürücüler D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Trafik neredeyse durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluğun yüzde 60'lara kadar arttığı görüldü.